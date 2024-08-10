Trajikomik bir aşk hikayesi

Başrollerini Hülya Avşar, Uğur Yücel ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı 'Aşkın Dünkü Çocukları' filminin çekimleri başladı. El değmemiş doğal güzellikleri ve tarihi hazineleriyle Karadeniz'de binlerce yıllık bir geçmişi yaşatan Ünye'de geçen trajikomik, sıcak bir aşk ve arkadaşlık hikayesini beyaz perdeye taşıyacak filmin yapımcılığını Selim Tuncer, yaratıcı yapımcılığını ise Esra Seyrekbasan üstlendi. Filme destek veren ünlü işadamı Cem Baş, "Türk sinemasına destek olmanın onurunu yaşıyoruz. Filmin hikayesinin Ünye'de geçmesi de bizim desteğimiz açısından önemli bir etken. Bu destek, Ünye'ye bir vefa borcumuz da diyebiliriz" dedi.