Tuğba Özay’ı kahreden ölüm! ’Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum’

"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü, Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."