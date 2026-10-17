Tuğba Özay’ı kahreden ölüm! ’Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum’

Ünlü model ve şarkıcı Tuğba Özay, 10 yıldır hayatını paylaştığı köpeği Herkül'ün vefatıyla tarifsiz bir üzüntü yaşadı. Sosyal medya üzerinden köpeğine veda eden Özay, onunla geçirdiği yılları ve hafızasında yer eden özel anları takipçileriyle paylaştı. Büyük bir kayıp yaşadığını belirten ünlü isim, acısına dayanabilmek için sakinleştirici iğneler kullanmak zorunda kaldığını dile getirdi.
10 YILLIK DOSTUNA DUYGUSAL VEDA
Herkül'ü henüz küçük bir yavruyken sahiplendiğini anlatan Tuğba Özay, yıllar içinde aralarında oluşan güçlü bağı duygusal sözlerle ifade etti. Köpeğini yalnızca bir evcil hayvan olarak değil, ailesinin en değerli üyelerinden biri olarak gördüğünü belirten Özay, veda paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Herkül'le doğada yaptıkları yürüyüşleri, birlikte geçirdikleri oyun dolu saatleri ve bahçede yıldızların altında uyudukları geceleri hatırlayan Özay, bu anıların hayatında daima ayrı bir yere sahip olacağını vurguladı. Köpeğiyle kurduğu özel bağın kendisi için ne kadar kıymetli olduğunu anlatan ünlü isim, ayrılığın yarattığı boşluğu dile getirdi.
"SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNELERLE AYAKTA DURUYORUM"
Sevgili dostunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaşan Tuğba Özay, içinde bulunduğu ruh halini anlatırken gözyaşlarına boğan ifadeler kullandı. Herkül'ün kaybıyla yeniden büyük bir yıkım yaşadığını belirten ünlü şarkıcı, mesajında şu sözleri paylaştı:
"Dün akşamdan beri dünyam yıkıldı yeniden. Sakinleştirici iğnelerle ayakta duruyorum. Biliyorum, babacığım karşıladı seni. Ve biliyorum, ruhun hep bizimle olacak."
Özay'ın sözleri, hayvan dostlarına duyduğu derin sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ünlü ismin paylaşımı, takipçileri arasında da büyük bir duygusal karşılık buldu.
"UMARIM SANA LAYIK BİR ANNE OLABİLMİŞİMDİR"
Herkül'ü evladından ayrı görmediğini her fırsatta dile getiren Tuğba Özay, 10 yıllık yol arkadaşına veda ederken ona duyduğu sevgiyi ve özlemi içten ifadelerle anlattı. Köpeğiyle yaşadığı güzel günleri unutmayacağını belirten Özay, veda mesajını şu sözlerle tamamladı:
"Umarım sana layık bir anne olabilmişimdir 10 yıl boyunca. Seni çok ama çok seviyorum biricik oğlum. Herkül'lerin Herkül'ü, Herkül Çiftliğin Gülü! Hoşça kal duygusal, güçlü, kibar, karakterli, onurlu oğlum! Seni bin kişiye değişmem. Elbet bir gün kavuşacağız sonsuzluk ülkesinde… Ve hiç ayrılmayacağız, yaşayacağız hep birlikte."
Herkül'e duyduğu bağlılığı ve ayrılığın kendisinde bıraktığı derin izi anlatan Özay'ın mesajı, sevenlerini duygulandırdı. Ünlü model ve şarkıcıya sosyal medyada çok sayıda taziye mesajı gönderilirken, sanatçı dostları ve takipçileri de bu zor günlerinde kendisine destek oldu.