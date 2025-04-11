Tuğçe’den eşiyle mutluluk pozu

Geçtiğimiz aylarda vefat eden Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un sosyal medyada yaptığı açıklamalar sık sık gündem oluyor. Babasının vasiyetinde adının geçmemesine tepkisiz kalmayan ve "Bu işin peşini bırakmayacağım" ifadeleriyle adından söz ettiren Tuğçe Tayfur, üçüncü kez anne olmak için gün sayıyor. Daha önce eşi Muhammet Aydın'la evliliğinde kriz yaşayan 37 yaşındaki Tayfur, önceki gün eşiyle mutluluk pozu paylaştı. Çift, geçtiğimiz yıl sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakmıştı. 2019 yılında boşandığı Taner Şafak ile evliliğinden Taner Efe adında bir oğlu bulunan Tayfur, geçtiğimiz Haziran ayında kızı Tuğçe Lina'yı kucağına almıştı.