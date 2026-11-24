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İSTANBUL Modern'in, Cumhuriyet dönemi ve Türkiye modern tarihinin öncü sanatçılarından Semiha Berksoy'un çok yönlü üretimlerini bir araya getiren 'Tüm Renklerin Aryası' sergisi sona erdi. Sergi, 22 Ocak'ta açıldığı günden bu yana 650 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'de bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı Semiha Berksoy sergisi olma özelliğini taşıyan seçki, sanatçının 70 yılı aşkın üretimini, yaşamı ile yapıtları arasında kurduğu güçlü bağı izleyiciyle buluşturdu.