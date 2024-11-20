Tüm sağlık kontrollerimi yaptırıyorum

50 yaş ve sonrası erkekler için kaliteli aynı zamanda sağlıklı yaşamın püf noktalarını anlatan kitabın lansmanı yapıldı. Oktay Kaynarca, "Kitap lansmanı için çağırdılar beni ama ben daha aşağı yaşta olduğum için siz Mehmet Aslantuğ'u çağırın dedim. İnsan hissettiği yaştadır, her daim mottom odur. Bence kaç yaşında hissediyorsanız odur yaşınız" dedi. Kaynarca, "Ben rutin kontrollerimi ve sağlık kontrolümü sık sık yaptırırım. Her zaman giderim, en ufak bir şeyde dahi. Eksik olan bir şey varsa, vitamin gibi onları tamamlamaya çalışırım. Onun kontrollerini de sık sık yaparım. Yoğun çalıştığımız için genelde vitamin takviyeleri de alıyoruz. Ama hiç bir şey kafamıza göre değil" dedi.