Tüm yumruklar depremzedeler için atıldı

Dünya Boks Şampiyonu Olimpik Milli Sporcu Adem Kılıçcı, geçtiğimiz günlerde depremzedeler yararına bir boks gecesi düzenledi. Organizasyonda, sponsorlardan elde edilen gelir Herkese Kitap Vakfı aracılığı ile deprem bölgelerinde yaşayan çocuklar için hayata geçirilecek 13 kütüphane yapımında kullanılacak. 18 sporcunun yer aldığı, 10 karşılaşmanın yapıldığı organizasyonun ilk serisini gerçekleştirdiklerini belirten Kılıçcı, "Bugün gelen misafirlerimiz çok mutlu. Hepsiyle tek tek ilgilendik. Ama bizi en çok mutlu eden şey bu gecenin amacı. Mum ışığı kadar ışık yaysak bile bizim için mutluluk verici. Maçı izlemeye gelenler arasında Merve Aydın-Mehmet Akif Filiz, Cansu Tuman, Beste Korkmaz, Sinan Özen ve Sema Aydemir de vardı.