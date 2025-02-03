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Giriş Tarihi: 3.2.2025 13:32

Turabi'nin şarkısı tepki çekmişti! Bakanlıktan erişim engeli talebi

Turabi’nin tepki çeken şarkısında yer alan genel ahlaka aykırı ve kadınları aşağılayıcı ifadelerin kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişim engeli talep etti.

İHA
Turabi’nin şarkısı tepki çekmişti! Bakanlıktan erişim engeli talebi
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık bir yarışma programıyla tanınan Turabi Çamkıran'ın kamuoyunda tepki çeken şarkı videosunun içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle harekete geçti.
Bakanlık, milyonlarca kişi tarafından da sıklıkla kullanılan internet sitelerinde yayınlanan bu içeriklerin toplumun genel yapısını bozabileceği, kadınları aşağılayan cinsiyetçi ifadelerle çocukların ve gençlerin zihinsel ve ruhsal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceği gerekçeleriyle şarkı videosunun yayından kaldırılması için erişim engeli talebinde bulundu.
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Turabi'nin şarkısı tepki çekmişti! Bakanlıktan erişim engeli talebi
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