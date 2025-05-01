Turgut Alp’in gelişi izleyiciyi ekrana kilitledi

atv'nin sevilen dizisi 'Kuruluş Osman', yine çok izlenen bir bölüm ile daha ekrana geldi. Dizinin heyecanla takip edilen 190. bölümünde evlatlarını Moğol esaretinden kurtaran Osman Bey, zaferin ardından Kayı Obası'na döndü. Oba meydanında halk tarafından coşkuyla karşılanan Osman Bey, ailesiyle yeniden bir araya geldi. Bu kavuşma sahneleri dikkat çekerken Osman Bey'i uzaktan izleyen Turgut Alp'in Kayı obasına dönüşü seyircide büyük bir heyecan yarattı, gözler büyük toya çevrildi.Bölümde; Alaeddin Bey ve Orhan Bey'in tutsak tutulduğu yeri öğrenen Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını kurtarmak için zaman kaybetmeden harekete geçti. Osman Bey, attığı okla Orhan Bey'in bağlı olduğu ipleri kopararak kurtuluşu başlattı."Bu çakal mekânını yıkıp başlarına viran edeceğiz!" diyerek saldırı emrini verdi. Yoğun çatışmaların ardından Osman Bey ve Bala Hatun, evlatlarını sağ salim kurtarmayı başardı. Bu anlar ekran başındaki izleyiciye soluksuz anlar yaşattı.