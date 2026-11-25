141 BİN 500 LİRA İDARİ CEZA

İstanbul Beyoğlu'nda 1 Haziran 2026'da rapçi Travis Scott'ın konserinden çıkan ABD'li sosyal medya yayıncısı Auger, kendisinden kısa mesafe için 7 bin 300 lira alan taksiciyi ifşa etmişti.

Harekete geçen emniyet güçleri 43 yaşındaki taksiciyi yakalamış, aracını bağlayıp taksi sürücüsü kartını iptal etmiş ve 141 bin 500 lira idari para cezası vermişti. Savcılık da o taksiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.

HAKSIZ MENFAAT ELDE ETTİ

Hazırlanan iddianamede, taksimetre açmayan şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi.

Yayıncıdan yol ücretinden fazla tutarda para alarak menfaat temin ettiği ve her halükârda haksız şekilde para tahsil ederek suç işlediği vurgulandı. Taksici Hayrettin A.'nın 'dolandırıcılık' suçundan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör