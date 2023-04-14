Turizm ve etkinlik sektörünün devleri KKTC’de buluştu

BU yıl 11'nci kez düzenlenen bir organizasyon; etkinlik ve turizm sektörünün en iyilerini geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan bir törenle ödüllendirdi. 23 ayrı kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu gecede şarkıcı Buray da konser verdi. Ödül törenine KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Denktaş Vakfı Başkanı ve Eski KKTC Bakanı Serdar Denktaş, Rauf Denktaş, Volkan Ataman, Gülseren Budayıcıoğlu, Özlem Yıldız, Gizem Özdilli, Gökhan Tepe de katıldı.