17-20 Ekim tarihleri arasında Adana Valiliği himayesinden düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali önceki gün keyifli etkinliklerle devam etti. Festival kapsamında basın mensupları şehrin önemli iki turizm 'lokomotifini' yakından tanıma fırsatı buldu. Gazeteciler önce Karataş ilçesindeki mavi yengeç ve deniz mahsulleri üretim çiftliğini ziyaret etti, ardından Magarsus antik kenti kazı alanını gezdi. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Turizmi 365 güne yaymak istiyoruz. Gastronomi de Adana'nın turizm açısından en güçlü olduğu alan. Biz de Hatay, Antep ve Adana merkezli bir rota oluşturmayı, çevre ilçelerden bazılarını da kapsayacak bir gastronomi havzası kurmayı, yıl içerisinde düzenli olarak bu noktaların ziyaret edileceği paket turlar satılmasını planlıyoruz" dedi.