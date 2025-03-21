Türk dizileri Rus erkeklerine ilgiyi azaltıyor

Rusya'da yıllardır esen Türk dizileri rüzgarı bazı çevrelerde hassasiyet, tepki ve hatta infiale neden oldu. Rusya Kültür Bakanlığı'na, Türk dizilerinin yasaklanması yönünde bir talep iletildi. Bu çağrıyı yapan Rusya Savaş Gazileri örgütü, Rus kadınlarının Türk dizilerindeki erkek karakterlere fazla ilgi gösterdiğini ve bu durumun yerli erkeklere ilgiyi azalttığını savunuyor. Örgüt başkanı İldar Rezyapov, dizilerde yaratılan romantik ve idealize edilmiş erkek figürlerinin kadınların beklentilerini değiştirdiğini ve bunun geleneksel aile yapısını tehdit ettiğini öne sürdü. Rusya Savaş Gazileri örgütü, konuya ilişkin olarak Roskomnadzor ve Devlet Duması'na da başvuru yaptıklarını ancak henüz bir yanıt almadıklarını açıkladı. Öte yandan Moskova'da Türk dizilerinin popülerliği gözle görülür şekilde artıyor. Geçtiğimiz günlerde Can Yaman, gece saatlerinde bile Vnukovo Havalimanı'nda hayranları tarafından karşılanmış ve Moskova sokaklarında büyük ilgi görmüştü.