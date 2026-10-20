’Türk dizileriyle kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz’

ATV dizisi 'Güneşin Doğduğu Yer'in başrol oyuncusu Burak Özçivit, Cannes'da düzenlenen dünyanın en önemli televizyon içerik fuarlarından MIPCOM 2026'ya atv'nin konuğu olarak katıldı. Uluslararası pazara Land of the Sun adıyla sunulan dizinin başarılı oyuncusu, Dizi TV'nin sorularını da yanıtladı. Üç buçuk aydır Adana'da çalıştıklarını belirten oyuncu, Türk dizilerinin dünya çapında gördüğü ilgiyi değerlendirdi. Özçivit, başarılı bir hikâyenin merkezinde aşkın yer alması gerektiğini şöyle vurguladı: "Aşksız bu işler olmuyor.

Yıllardır edindiğim tecrübe bunu söylüyor. Konunun ortasında aşk durmalı ve bunun imkânsız bir aşk olması lazım." Türk dizilerinin Türkiye'nin tanıtımına sağladığı katkıya da değinen Özçivit, "Neticede ülkemizi tanıtıyoruz. Şu an biz Adana'da bir proje yapıyoruz ve orayı dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlar çok fazla takip ediyor, sahipleniyor. Aslında kültürümüzü sahipleniyorlar. Mesela Adana'dan yemeklerimizi çok fazla tanıtıyoruz. Bunun turizme de çok büyük katkısı oluyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör