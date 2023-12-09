Türk halkı gibi özgürlüğüne düşkün bir milletiz

Rusya-Ukrayna savaşında ağır yıkıma uğrayan Kharkiv'den geçen sene tahliye olmayı başaran Ukraynalı ünlü rock grubu Prime Orchestra, Türkiye turnesine başladı. Cuma günü Ankara'da, dün de Antalya'da sahne alan grup, bugün ise İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Konser gelirleri ve tüm bağışlar ise Ukrayna'daki savaş mağdurlarına yardım olarak dönecek. Türkiye turnesine ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Prime Orchestra Sanat Yönetmeni Yuri Rybalko, "Biz de Türk halkı gibi gururlu, özgürlüğüne düşkün bir milletiz. Ülkemize ve savaş mağdurlarına katkı sunabilmek için Mayıs 2022'den bu yana Avrupa'nın dört bir köşesinde konserler veriyoruz. Bu sayede savaş bölgelerine 50'den fazla jeneratör, ambulans, özel donanımlı araç, tıbbi ekipman, yiyecek, içecek, giyecek gibi pek çok yardım gönderdik. Bizleri bu turnemizde bağrına basan Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsek az" dedi.