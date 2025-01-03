Türk oyuncu Hollywood filminde

Almanya'da yaşayan Aziz Çapkurt, Martin Campbell'ın 'Dirty Angels' adlı Hollywood yapımında dünyaca ünlü yıldız Eva Green ile izleyici karşısına çıkıyor. ABD ve Avrupa'da vizyona giren film; Afganistan'da IŞİD ve Taliban arasında sıkışıp kalan bir grup genç kızı kurtarmak için sağlık görevlisi kılığına giren bir ekibin hikâyesini anlatıyor. Aziz Çapkurt ise bu ekibin bir parçası olan 'Abbas'ı canlandırıyor. Çekimleri geçen kış gerçekleştirilen ve üç ay süren film için oyuncular altı haftalık hazırlık kampında dövüş teknikleri ve rehine kurtarma eğitimi aldı.