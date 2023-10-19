‘Türk sinemasını benden iyi kimse anlatamaz’

Sanat hayatında 55. yılını dolduran, 70 filmi, 22 TV dizisi olan Yeşilçam'ın ünlü yüzü Engin Çağlar, 7 yıldır Film-San Vakfı'nın başkanlığını yapıyor. 2012 yılından bu yana kamera önü oyunculuk eğitimleri verip sinema sektörüne oyuncu kazandırmaya devam eden Çağlar iddialı konuştu. Usta oyuncu "Kolej mezunuyum. Üniversite eğitimini Almanya'da iç mimarlık okuyarak tamamladım. Onlarca filmde başrol oynadım. Şimdi bildiklerimi gençlere aktarma vakti. Türk sinemasını benden iyi anlatan kimse yok" dedi.