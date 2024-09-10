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Giriş Tarihi: 11.9.2024

Türk tarihini hayranlıkla izliyorum

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Türk tarihini hayranlıkla izliyorum
ATV dizisi Kuruluş Osman, tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, önceki gün Riva'daki Bozdağ Film Platoları'na giderek seti ziyaret etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Kadirov'a seti gezdirdi. Çeçen lider, Burak Özçivit ve ekiple bir araya geldi.




KILIÇ HEDİYE ETTİ
Kadirov, "Türkiye'ye yaptığımız ziyaret sırasında Kuruluş Osman setini ziyaret ettik. Çok sıcak karşılandık. Türk tarihi ve kültürünü hayranlıkla izliyorum" dedi. Bozdağ, Kadirov'a bir at, Türk kılıcı ve zırh hediye etti.

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Türk tarihini hayranlıkla izliyorum
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