Türk tarihini hayranlıkla izliyorum

ATV dizisi Kuruluş Osman, tüm dünyada ilgiyle izleniyor. Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, önceki gün Riva'daki Bozdağ Film Platoları'na giderek seti ziyaret etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Kadirov'a seti gezdirdi. Çeçen lider, Burak Özçivit ve ekiple bir araya geldi.Kadirov, "Türkiye'ye yaptığımız ziyaret sırasında Kuruluş Osman setini ziyaret ettik. Çok sıcak karşılandık. Türk tarihi ve kültürünü hayranlıkla izliyorum" dedi. Bozdağ, Kadirov'a bir at, Türk kılıcı ve zırh hediye etti.