‘Türk yemekleri yapıp komşularımıza dağıtıyorum’

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, yurt dışındaki yaşamından bahsetti. Oyuncu, "Komşularımıza Türk yemekleri dağıtıyoruz. Yan komşum Brezilyalı. Tüm yemeklerimizin tadına baktı. Yemek yapıyorum, onların da çok sevdiğini bildiğim için gönderiyorum" dedi. 3 yaşındaki kızları Talia'nın Türkçeyi iyi konuşması için uğraştığını söyleyen Ateş, şöyle devam etti: "Talia her iki dili de kullanıyor. Onunla hiç İngilizce konuşmadık. Bize İngilizce bir şeyler söylediğinde, biz bilmiyoruz dediğimizde Türkçesini çeviriyor." "Türk olduğumuz için gurur duyuyoruz" diyen Toplusoy ise şöyle devam etti: "Dilini bilmeyen kültürünü bilmez. Türkçe çok önemli bir dil. Yurt dışında yaşayan Türkler çocuklarına çok iyi Türkçe öğretmeli" dedi.