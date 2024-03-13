Türk yıldızlar Katar’da piste çıktı

Dünyanın en çok takip edilen motor spor organizasyonu MOTOGP, 2024 sezonunu Katar Grand Prix'si ile başlattı. GQ Türkiye, Katar Turizm ve Visit Katar'ın katkılarıyla ünlü isimleri Doha'da bir araya getirdi.Katar Waldorf Astoria Hotel'de gerçekleşen etkinliğe Alp Navruz, Emre Bey, Özge Yağız, Şükrü Özyıldız, Çağla Şimşek, Sibil Çetinkaya, Şahika Ercümen, İrem Helvacıoğlu, Burak Berkay Akgül, Furkan Andıç, Esra Bilgiç, Ezgi Şenler, Burcu Kıratlı ve Gülsüm Ali de katıldı.MotoGP 2024 Dünya Şampiyonası'nın ilk yarışı Katar'daki 5,3 kilometrelik Lusail International Pisti'nde 22 tur üzerinden gerçekleşirken, konuklar son iki sezonun şampiyonu Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia'nın zaferine tanık oldu. 'GQ Weekend in Katar' etkinliğine katılan ünlüler çöl safarisinin macera dolu yönünü de deneyimledi,Al Wakrah Çölü'nün dalgalı kum tepelerini arazi araçları ile keşfetti. Üç gün süren etkinlik boyunca konuklar, MotoGP ruhunu GQ Türkiye tarzı ile yakalayarak spor, macera, gastronomi ve adrenalin ekseninde bir deneyim yaşadı. GQ okurları etkinliğin her anını sosyal medyadan, #gqweekendinqatar ile paylaşılan post'lardan takip etti.