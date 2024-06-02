Türkan Şoray: 10 dil öğrenmek istiyorum

Türkan Şoray, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Bursa Kültür Yolu Festivali kapsamında söyleşiye katıldı. Sevenleriyle buluşmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Şoray, Uludağ'da çok sayıda film çektiğini söyledi. Gençlere tavsiyelerde bulunan usta oyuncu, "Bol bol kitap okuyun, kendinizi geliştirin" dedi. Eğitimini tamamlayamadığı için kendisini hep eksik gördüğünü anlatan Şoray, şunları söyledi; "Sinema ve seyircilerim bana bir diploma verdi. 'Neden eğitiminizi tamamlamadınız?' diye sorabilirsiniz.Okula gidiyordum ve okulu, öğretmenlerimi çok seviyordum, onlar beni çok seviyorlardı. Çok çalışkan bir talebe değildim, yaşlı bir dedem ve babaannem ile yaşıyordum. Annemle babam ayrılmışlardı. Ben derslerimi kendi kendime çalışıyordum ama notlarım çok iyi geliyordu. Bir gün okula giderken annemin kaldığı evde ev sahibimizin kızı sinemacıymış, oradan teklif gelince benim eğitimim yarım kaldı."Yeni şeyler öğrenme konusunda doyumsuz olduğunu belirten Şoray, "Dünyadaki bütün kitapları okumak, 10 lisan öğrenmek, piyano çalmak istiyorum. Ondan sonra da aşık olmak istiyorum" diye konuştu. Usta oyuncu, söyleşinin sonunda hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.