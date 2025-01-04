Türkan Şoray kanunlarım yok ama onu oynamak isterdim

Oyuncu Aslı Bekiroğlu önceki gün Bebek'te köpeğiyle yürüyüş yaptı. Yeni projeleri hakkında da konuşan Bekiroğlu, "Kutsal Damacana 5 yakında geliyor. Şafak Sezer'le çalışmak çok eğlenceliydi" dedi. Türkan Şoray kanunlarıyla ilgili soruya esprili yanıt veren oyuncu, "Benim Türkan Şoray kanunlarım yok. Ama Yeşilçam'dan bir ismi canlandıracak olsam o kişi Türkan Şoray olurdu. Benden Türkan Şoray çıkar!" diye kahkaha attı. Özel hayatıyla ilgili olarak ise Bekiroğlu, "Hayatımda biri yok. Maddiyat ya da fizik önemli değil, ruhuma eş olması yeter. İnsan aşık olduktan sonra parası olmasa da mutlu olur. Para kazanılır" dedi.