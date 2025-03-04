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Giriş Tarihi: 5.3.2025

‘Türkan Şoray makyajı’ diye bir şey mi var?

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Türkan Şoray makyajı’ diye bir şey mi var?
EMEL Sayın, önceki gün Etiler'de bir hastaneye girerken görüntülendi. Gazetecilere "Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum" diyen sanatçı, muhabirlerin "Geçmiş olsun" sözlerine şöyle karşılık verdi: "Ben botoks yaptırmaya geldim. Karşı değilim hiç botoksa. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum." Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu. Ünlü sanatçı, "Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan'ı. Birazdan bakacağım" diyerek kliniğe girdi.
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‘Türkan Şoray makyajı’ diye bir şey mi var?
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