‘Türkan Şoray makyajı’ diye bir şey mi var?

EMEL Sayın, önceki gün Etiler'de bir hastaneye girerken görüntülendi. Gazetecilere "Hayırlı Ramazanlar herkese. Sağlık problemlerim var, ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum" diyen sanatçı, muhabirlerin "Geçmiş olsun" sözlerine şöyle karşılık verdi: "Ben botoks yaptırmaya geldim. Karşı değilim hiç botoksa. Zaten bir tek o var. Başka bir şey yaptırmıyorum." Sayın'a son günlerde sosyal medyada popüler olan Türkan Şoray makyajı hakkında ne düşündüğü soruldu. Ünlü sanatçı, "Ben bilmiyordum, hemen arayacağım Türkan'ı. Birazdan bakacağım" diyerek kliniğe girdi.