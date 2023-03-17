Türkiye evden 19 kez kaçan Nazmiye’yi izledi

Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde atv'de yayınlanan Esra Erol'da, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,65 izlenme oranı ve yüzde 24,08 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı. Karaman'da karısının kendi akrabasına kaçtığını iddia eden İbrahim Lale, Esra Erol'da programında Nazmiye Lale'nin geri dönmesini istedi. İbrahim Lale, karısının son bir yılda 19 defa kaçtığını ve eşinin 18 defa tekrar kendisine döndüğünü anlattı:"Ahmet teyzemin oğlu. O bizim evliliğimizi kıskanıyor. Ahmet bana 11 el silahla ateş etti. Ben de onun arabasını ateşe verdim. Eşim Nazmiye'ye ya Ahmet ya ben dedim. Karaman'da herkes bizi tanıyor, tüm Karaman'a reklam olduk. Hiçbir ev sahibi bize ev vermiyor. Bu yüzden çok sık ev değiştiriyoruz.Eşim Nazmiye bu şahıs için 19 kez evden kaçtı ve 18 kez de geri döndü." Programa gelen Nazmiye Lale ise "İlk başlarda Ahmet'i kötü biri olarak tanımıştım. Eşimin beni dövmesinden sonra Ahmet'le konuşmaya başladım. Eşim beni yasaklı maddeye alıştırmıştı ama Ahmet beni bu ortamdan kurtardı. Son 1 aydır Ahmet ile çok yakınız. Ben babamdan dayak yemezken, İbrahim'den dayak yedim" dedi.