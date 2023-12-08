Haberler Günaydın Haberleri Türkiye gastronomisi dünya vitrininde
Giriş Tarihi: 9.12.2023

Türkiye gastronomisi dünya vitrininde

Türkiye gastronomisi dünya vitrininde
Dünyanın en zengin mutfaklarından birine ev sahipliği yapan Türkiye gastronomisi, dünyanın prestijli gastronomi rehberlerinden biri olan Gault & Millau Rehberi'yle dünya vitrinine çıkıyor. Türkiye'yi 17. ülke olarak bünyesine katan rehber, belirli şehirleri vurgulamak yerine zengin ve detaylı bir Türkiye gastronomi turu sunmayı amaçlıyor. Gault&Millau Türkiye Rehberi, geçtiğimiz günlerde düzenlenen ödül töreniyle gastronomi tutkunlarının ilgisine sunuldu. Törende Yılın En İyi Şefi Ödülü'nün sahibi Fatih Tutak oldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye gastronomisi dünya vitrininde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA