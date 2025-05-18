Türkiye Kültür Yolu Festivali Manisa’da coşkuyla başladı

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki ikinci durağı olan Manisa, festivalin ilk günü birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festival kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açılışı yapılan Manisa Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi, etkinliklerin merkezi oldu. Manisa Müzesi Avlusu'nda Gökhan Doğan'ın yapay zekâ destekli eseri 'Seyyah: Anadolu Medeniyetler' eseri sanatseverlerle buluşti. 'Köklere Yolculuk Dijital Sanat Sergisi' Manisa Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Manisa Müzesi'ndeki 'Nuri Pakdil ve Kudüs' sergisi de, Filistin mücadelesine bir saygı duruşu olarak yer aldı.'Folklorama Müzikali', sanatseverlere eğlenceli anlar yaşattı. Müzisyen Eşref Ziya ise, 'Ağlama Karanfil' konseriyle dinleyenleri Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda maneviyat dolu bir yolculuğa çıkardı.