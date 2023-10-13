‘Türkiye kültürel süper güç’

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış dersi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Fecir Alptekin tarafından gerçekleştirildi. Alptekin konuşmasında öğrencilere şu sözlerle seslendi: "Türkiye kültürel süper güçtür. Ürettiğiniz işlerde kültürel değerlerimizi gözetin. Geleceğin dünyasında Türkiye'nin potansiyel gücünü vurgulayın. İletişimciler olarak Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye markasını ve potansiyelini yaşatmak ve yüceltmek en önemli görevinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulanan yerli milli kavramı ve köklü geleneklerimiz ile gelecek hedeflerimizi birleştiren Türkiye Yüzyılı bu yüzden çok önemlidir. Türkiye Yüzyılı sizlere emanet."