‘Türkiye mükemmel bir ülke’

Eski Karşıyakalı basketbolcu Öner İrgi ve milli kayak eğitmeni Ahmet Demir Çeşme'de mekan açtı. Mekanın ilk konuğu ise Güney Amerika'nın yükselen yıldızı, Şili'nin Ricky Martin'i olarak lanse edilen dünyanın konuştuğu Nico Ruiz oldu.Şili'den 35 saatte İzmir'e gelen ünlü yıldız; 50'ler, 60'lar coverları ve kendi besteleriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.Nico, üç günlük tatilinin ardından verdiği konserinde "Burası mükemmel bir ülke. İzmir, Çeşme harika... Türkiye'de bir süre daha kalmayı planlıyorum. Efes, Pamukkale, Kapadokya'nın ardından İstanbul'u da gezeceğim. Hepinize çok teşekkür ederim, şahaneydiniz" diyerek seyircisini selamladı.Nico'yu izlemeye gelenler arasında ünlü organizatör Ahmet San, menajer Mustafa Demirpençe, Galatasaray yardımcı antrenörlerinden Kaan Arısoy, Fenerbahçeli voleybolcular Diclenur Babat ve Ceyda Aktaş da vardı.