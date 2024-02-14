‘Türkiye’deki devlet hastaneleri Amerika’daki özellerden daha iyi’

İşadamıBuğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, Amerika'daki sağlık sisteminin sorunlarına dikkat çekti. Ateş 3 sene önce kızı Talia'yı dünyaya getirirken yaşadıklarını anlattı...Türkiye'de özel hastanelerde gerçekten özel hizmet alıyorsunuz. Türkiye'deki özel hastaneler lüks otel gibi. Devlet hastanesinde doğum yapsanız da Amerika'dakinden çok daha özel bir hizmet alıyorsunuz. Amerika'da ben özel bir hastanede doğum yaptım. Ama özel demeye bin şahit lazımdı. O kadar yalın, o kadar düz ki... Kıyaslamak ya da yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama durum böyle...Kadın doğum doktorum bizim arkadaşımız olmasına, hatta sık sık yemeklerde bir araya geliyor olmamıza rağmen kendisini direkt arayamıyordum, ofisini arayıp ulaşabiliyordum ona. Bende cep telefonu bile yoktu. Bir şey olursa "Ofisimi ara" diyordu. 7-24 açık olduğu için hastane acil bir durumda doktora ancak onlar ulaşıyordu.Doktor doğumumu yaptırdı... Sonra "Beni ne zaman görecek doktorum?" diye sordum, "10 gün sonra" diye cevap verdiler. Türkiye'de doğum yaptığınızda doktor başınıza geliyor, konuşuyor, sohbet ediyor sizinle. Burada o mesafeyi aşmak, samimiyet kurmak istemiyorlar sanırım. Türkiye'de aldığın hizmet, konfor buradan çok çok daha iyi.