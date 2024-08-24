Türkiye’den kilolarca baklavayla döndüler

Almanya Berlin'de kurulan dünyanın en ünlü elektronik müzik grubu KeineMusic, geçtiğimiz günlerde İstanbul Tersane'de verdikleri konserde Türkiye'deki hayranları ile buluştu.Kendilerine has chill-soft tarza sahip olan, &Me, Adam Port, Rampa, Reznik ve Monja Gentschow'dan oluşan gruba konserde Türk hayranları, grubun isminin yazılı olduğu bir tepsi fıstıklı baklava ikram etti. Karşılarında bir tepsi baklava görünce şaşkına dönen grup, konsere kısa bir ara verdi. Ardından grup üyeleri hem çalıp hem fıstıklı baklava ve fıstık dolamadan yiyerek şarkılarına devam etti.KeineMusic'in baklavaya hayran kaldığı, Türkiye'den ayrılırken kilolarca baklava aldıkları öğrenildi. Grup üyesi DJ Rampa'nın Almanya'ya döndüklerinde hem Türk tanıdıklarına hem de sık sık Türkiye'ye gelen sevgilisi Naomi Campbell'a baklavayı temin etmenin yollarını sorduğu da öğrenildi.