Turkuvaz Medya’ya 3 ödül

Yılın en iyilerinin seçildiği Reputation Awards ödülleri, ünlüleri bir araya getirdi. Demet Şener ve Özge Ulusoy'un sunduğu, Eylem Keser'in ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Turkuvaz Medya üç ödül aldı. Törende atv yarışmasıKim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Oktay Kaynarca; 'Yılın En İyi Sunucusu', a Para'da yayınlanan 'Biz Bize'; Yılın En İyi Sohbet Programı, GÜNAYDIN muhabiriÖmer Karahan da En İyi Magazin Köşe Yazarı ödülünü aldı. Etkinliğe Eda-Metin Özülkü, Damla Sönmez, Tayfun Duygulu, Dilan Çıtak da katıldı.