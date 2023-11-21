Turkuvaz’a 6 ödül

10. Golden Palm Awards ödül töreni önceki akşam gerçekleşti. Gecede Turkuvaz Medya'ya ödül yağdı. Kardeşlerim; Yılın Dram ve Gençlik Dizisi, başrol oyuncularından Bilal Yiğit Koçak; Yılın Dram Dizi Oyuncusu, Lizge Cömert; Yılın Çıkış Yapan Kadın Dizi Oyuncusu seçildi. ATV Ana Haber Bülteni sunucusu Cem Öğretir; Yılın Erkek Haber Sunucusu, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane ise Yılın Yarışma Programı ödülünü aldı.Gecede Yılın En İyi Magazin Eki ödülünün sahibi GÜNAYDIN oldu. Ödülü, ekibimiz adına arkadaşımız Evren Abdullahoğlu aldı.