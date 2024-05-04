Tutmayacağını bildiğim şarkıyı asla yazmam

Yeni albümüm 'Taverna'yı çıkardım. Çok sevilen o bilinen şarkıları yorumladım. Çok güzel tepkiler alıyorum. Gençlerin bu kadar hızlı alacağını düşünmüyordum. Orada da güzel dönüşler alıyoruz. İçimden geldiği için yaptım. Devamı gelecek gibi gözüküyor.9-10 yaşlarında düğün salonlarındaydım. 1993-94'te tavernalar çok yoğundu, ben de öyle çalışıyordum. Ümit Besen'leri dinlemeye gidiyordum. İçimde hep bu vardı. O heyecanla albüme girdim ve 20 gün içinde bitirdim. 5 tane klip çektik. Bedran Güzel o dönemin duygusunu yansıtan çok güzel klipler çekti.Bu albümle birlikte sanki taverna konseptine dönüş olacak gibi geliyor. Telefonlarım susmuyor, yaz sonuna kadar doluyum. Albümün şarkısı 'Sevme'nin sözü müziği bana ait.Sanatçı egosu vardır. Doğru kullanırsan çok güzel enerjiye dönüşür. Bazen o egodan vazgeçmen gereken yerler vardır.2 ay evden çıkasım gelmiyor. Bazı dönemler üretken oluyorum. En sondan başlıyorum yazmaya. Bir kelimenin peşine gidiyorum. Sanat yeteneğim, hayat travmalarımı anlatma şeklim. Bunu eğlenceli farklı bir yönde anlatmayı seçtim.Merve Özbey'le çalışıyoruz. Berkay'la bir şarkı yaptık. Demet Akalın'la biraz es vermiştik. Bazen es vermek gerekiyor. Gençken duygusal olduğun kırıldığın yerler oluyor. Şimdi güzel bir şarkı var diye aradım, o da 'Tamam' dedi okudu.400'e yakın şarkı yaptım, 150 tanesi çok hit. Gerisi olmamış başarısız şarkılar bana göre. Neyin tutacağını bilemem, hissederim ama neyin tutmayacağını çok iyi biliyorum. O yüzden neyin olmayacağını çok iyi bildiğim için ona göre yazabiliyorum.Yaz ortasında sokakları gezmeye başlarım. Eğer sokakta duyuyorsam o şarkı tutmuştur. Arayıp bıktık diyorlarsa çok büyük patlamıştır o şarkı.Bulgaristan'da doğup büyüdüm. Uzun zamandır bir şey yapmıyordum. Yurt dışında başarılı kadın oyuncu olarak yeni bir ödül aldım. Henüz Bulgaristan'da projem yok belki yakında olabilir.2014'te Türk dizileri yayınlanmaya başladı. Babam diş hekimi olmamı istiyordu. Ben de istemiyordum. Dizileri seyredip oyuncu olmak istiyorum dedim. Çalışmalara başladım. İlk başta kimse inanmadı. Ünlü bir Türk menajeri aradığımda bana güldüler. Geleceğim ve yapacağım demiştim. Diriliş Ertuğrul'da iki sezon oynadım. 9 sene içinde 9 proje ve bir sinema filmim var. Hiç boş kalmadım. Dönem kadını olarak görünüyorum galiba, genelde dönem işlerinde yer aldım.Türkçeyi geliştirmek için dizileri seyrediyordum. Türkçeyi dizilerden öğrendim diyebilirim. Sonrasında dersler aldım.Arabesk şarkılarla sonradan tanıştım. Müziği çok seviyorum. Piyano çalmayı çok isterdim.İlk geldiğimde Bülent İnal'la tanıştık. Bulgaristan'da çok ünlüydü. İyi ki tanıştım ve çalıştım dediğim isimlerden biri. Sevdiğin isimle aynı seti paylaşmak çok mutluluk verici.Hepimizin kusurları var, doğallığı seviyorum. Bizi takip eden kitleye doğru mesaj vermek gerek. Fotoğraflara yapılan filtreler dozunda olmalı.Evvel adını verdiğim albümüm çıktı. Rahmetli anneme ithaf ettim. 5 yıl aradan sonra çıkardım. 12 şarkılık bir albüm oldu. Annemi anlatan bir yazıyla albümü oluşturdum. Alzhemier'dı. İlk göz ağrın son unuttuğun evladın diyerek bitirdim. En son beni unuttu gerçekten, beni son ana kadar hatırladı.Ölüm yıl dönümünde annemin türkülerinin okunduğu bir anma albümü çıkaracağım. 70'li yılların pop şarkılarını okuduğum bir albüm var o da hazır. Yakın zaman içinde onu da çıkaracağım.Türkülere gençlerin ilgisi var. Aşık Veysel türkülerini söyledim10 ilde. Hep bir ağızdan söylüyorlar. Umudumu kaybetmiyorum. Kendi topraklarının kültürüne sahip çıkıyorlar.Mehmet Akif'i oynadım. İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan filmdi. Çok onur vericiydi benim için.Bana piyasada dede derler. Dede dede diyerek dede olduk. Torunumla aram çok iyi. Müziği çok seviyor. 4 yaşında Aslan var, Masal daha 1 yaşına girmedi.30 sinema filmim 15 dizi 20'nin üzerinde albüm var. Bunları topladığın zaman çok ciddi bir gelir elde ediyorsun. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Yabancı bir sanatçı olsaydım çok ciddi telif gelirim olurdu. Üç Maymun filminde Norveç'ten bile telif gelmişti bana. Müzikte biz yol kat ettik yasa geçti ama oyunculukta telif hakları konusunun daha yolu var. Dünya standartlarında olması lazım. Meslek birliklerinde yönetim kurullarında sanatçıların müzisyenlerin olmasını doğru bulmuyorum. Şirket yapısıyla yönetilmesi daha doğru. Yönetim kurulunda ne işi var sanatçıların müzisyenlerin. Yıllardır orada siyaset yapılıyor. Emeğin hakkını toplayacağın yerde siyasete alet ediyorsun. Bir şey elde edemiyorsun.6 yıldır Uluslararası Halk Müzikleri Festivali yapıyorum. Bu sene de ekimde yapacağız.2018'de çektiğimiz İçeridekiler adlı filmin festival yolculuğu devam ediyor. 1935ten beri yapılan dünyanın en köklü festivallerinden Moskova Film Festivali'nden davet aldık. Özel bir gösterim yapmak istediler. Yönetmeni Hüseyin Karabey de uluslararası jüride yer aldı.Moskova'da çok güzel ağırlandık. Ben bu filmden 2 ödül aldım. 9 yaşında oğlum Taylan da eşlik etti bize. Güzel geçti. Onun da ilgisi var oyunculuğa. Ama bence yeni nesil disiplinler arası olacak. Bizim tersimize birden farklı mesleği yapacak şekilde geliyor. Taylan bateri çalıyor mesela.Hüseyin ile bir süre önce ayrıldık. Ama arkadaşlığımız hâlâ devam ediyor. Çocuğumuz var zaten. Büyük bir sorumluluk. İkimiz de bunun bilincindeyiz. Evlenmek kadar boşanmak da zor. İkisinin de emek verilerek zarafetle yönetilmesi gereken süreçler olduğunun farkındayız… Zaten iş arkadaşıyız. Bir şey geldiğinde yine ona danışıyorum tabi ki. Atölyeler yapıyoruz. Hayatımız bu şekilde devam ediyor.Uluslararası İlişkiler okudum. Tarihe, politikaya ilgim var. İstanbul'u mahalle mahalle dolaşıp anlattığım bir gezi programı yaptım, öğretici oldu.Özel bir üniversitede oyunculuk son sınıf öğrencilerine kamera önü dersleri veriyorum. Çok besleyici oluyor. Biz kamera önüne geçmekte zorluk çektik. Keşke bir büyüğümüz bize söyleseydi bu işin püf noktalarını. Şimdiki nesil daha şanslı. Ömrünüz boyunca kiranızı oyunculuktan ödeyemeyeceklerini söylüyorum. Kariyeri sürdürmek önemli. 3 yıl dizide oynuyorsun ünlüsün, esas oynamadığın zaman ne yapacaksın. Onu iyi yönetmek lazım.