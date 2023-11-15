Tutuklanmadan önce iftira şikayetinde bulundular

Kara para akladıkları, vergi kaçırdıkları ve son olarak silahlı saldırıya azmettirdikleri gerekçesiyle tutuklanan Dilan ve Engin Polat'ın, tutuklanmadan önce tartışma yaşadıkları isimler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Bir dönem yakın arkadaş olan Dilan Polat ve Banu Parlak arkadaşlığı adliyede son buldu. Banu Parlak, Dilan ve Engin Polat'ın tetikçi tutarak kendisini vurdurtmak istediğini öne sürdü. Bir video yayınlayan şarkıcı Parlak, "İlk husumetimiz ben güzellik merkezi açtığımda başlamıştı. Ben olayın kapandığını sanmıştım, bunlar oturdukları semtte bir gencin parasını alarak borç adı altında bu parayı geri vermek için Banu Parlak'ı vurmayı şart koşmuşlar" iddiasında bulunmuş, bu olaydan bir süre sonra Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlanmıştı. Polat, Parlak'ın iddialarını sert bir dille yalanlamıştı. Aynı şekilde geçen ay Halil İbrahim Kalkan, ayaklarından vuruldu. Olay sonrası kendisini vurdurtan kişilerin Dilan Polat ve eşi Engin Polat olduğunu iddia etti. Kalkan, Engin Polat'ın babasından alacağı olduğunu söyleyerek, "Kendisine 500 bin lira elden para verdim. Babası bana güzellik merkezi bayiliği verecekti. Bu olay 2017 yılında yaşandı, o günden beri paramı almaya çalışıyorum. Daha sonra bana da 'Banu Parlak'a ateş et' dedi, ben kabul etmedim" dedi.DİLAN ve Engin Polat avukatları aracılığı ile suç duyurusunda bulunarak Parlak ve Kalkan'ın cezalandırılmalarını istedi. "Suç uydurma" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık ise dikkat çeken bir karara imza attı. Polatlar hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmadığı, dolayısıyla "suç uydurma" suçunun da yasal unsurlarının oluşmadığını belirterek, Dilan ve Engin Polat'ın şikayeti hakkında takipsizlik kararı verdi.