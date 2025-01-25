Tuvana Türkay yapımcı oldu

Güzel oyuncu Tuvana Türkay, ilk yapımcılık projesi ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. İranlı ödüllü yönetmen Mohsen Rabiei'nin yazıp yönettiği 'Henüz Vakit Varken' isimli filmin, Yakup Korkusuz ve Tülay Türken ile birlikte yapımcıları arasında yer alan Türkay, aynı zamanda başrolü Abdül Süsler ile paylaşıyor.

Kadrosunda Burak Sarımola, Ahmet Şenkaya, Oğuzhan Çemi, Müşerref Göksever ve Vecihi Ofluoğlu gibi deneyimli isimlerin yer aldığı, Nazım Hikmet'in 'Henüz Vakit Varken' şiirine atıfta bulunan bu dokunaklı drama, festivallerde ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor.