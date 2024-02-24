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Giriş Tarihi: 25.2.2024

Tüylü terliklerle davete katıldı

Tüylü terliklerle davete katıldı
Cemiyet hayatının ünlü isimleri önceki gün bir davette buluştu. Ünlü işkadını Hacer Pala'nın ev sahipliği yaptığı defileye Aslıhan Doğan Turan, Aslı Gümüşel, Arzu Sabancı gibi isimler katıldı. Davete tüylü terlikleriyle katılan Aslıhan Doğan, "Aslında topuklu ayakkabılarla da rahat edebiliyorum ama defile sonrası salaş bir balıkçıya gideceğimiz için topuklu giymedim" dedi. 27 Şubat'ta eşi Arda Turan ile yedinci evlilik yıldönümlerini kutlayacaklarını söyleyen Turan, eşine takım elbisenin çok yakıştığını belirterek, "Beyaz gömlek ve siyah takım tercihimiz. Zaten klasik çizgileri tercih ediyorum" dedi.

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Tüylü terliklerle davete katıldı
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