Üç çocuklu bir babanın duygu yüklü hikayesi ‘Üvey Anne’ dizisi yakında atv’de başlıyor

Yaz sezonunda atv ekranlarına gelecek olan, cast ve hazırlık çalışmaları devam eden 'Üvey Anne' dizisinin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Yapımcılığını H. Hakan Eren'in üstlendiği dizi kadrosunun belirlenen ilk ismi ekranların sevilen yüzü Kutsi oldu. Kutsi, 'Üvey Anne'de karısının ölümüyle hayatının merkezine üç çocuğunu koyan başarılı, zeki, güçlü ve karizmatik 'Faruk' karakterine hayat verecek. Senaryosunu Yasemin Kırbaş'ın kaleme aldığı, gerçek bir hikâyeden esinlenilen dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Dizinin müzikleri ise Eser Taşkıran imzası taşıyacak., taş evleri, unutulmaz gün batımı manzarası ve doğal güzellikleri ile ekranda görsel şölen yaratacak olan 'Üvey Anne', alışılagelmiş yaz dizilerinin aksine dramatik tasarımı ile bir babanın çocuklarına olan bağlılığının duygu dolu hikâyesini ekranlara getirecek. Dizinin çekimleri yakında Muğla'da başlıyor.