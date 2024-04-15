Uğur Dündar’a babalık davası

Metin Akpınar'a babalık davası açan Duygu Nebioğlu'nun GÜNAYDIN'a verdiği röportaj gündeme bomba gibi düştü. Nebioğlu'nun "Ablam da benimle aynı kaderi paylaşıyor. Onun babası da medya dünyasından ünlü bir gazeteci" sözleri ise büyük merak uyandırdı. Gün boyunca herkes birbirine aynı soruyu sordu: "O ünlü gazeteci kim?"Türkiye bu konuyu konuşurken dün şok bir gelişme yaşandı! Nebioğlu'nun bahsettiği ünlü gazetecinin Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN ortaya çıkardı.Dündar'a babalık davası açıldığı ve mahkemenin de haziran ayında görüleceği öğrenildi. Bu arada Dündar ile Akpınar'ın çok yakın arkadaş olmaları nedeniyle geçmişte aynı kadınla yasak ilişki yaşadıklarına dair iddia şaşkınlıkla karşılandı.Duygu Nebioğlu,'a verdiği röportajda "Annem Suphiye Ormancı ile görüşemiyorum. Bu konuda Müge Anlı'dan yardım istiyorum" demişti.Bu sözlere Anlı kayıtsız kalmadı. Başarılı gazeteci Anlı, sosyal medya hesabından 'Herkese kapımız açık. Her zaman bekleriz' paylaşımı yaparak Nebioğlu'nu programına davet etti.