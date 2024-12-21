Ülkemize hizmet etmek heyecan verici

Bu sene 80. yılını kutlayan Kalyon Holding, yeni açılan bir sergiyle kültür sanat dünyasına katkılarını sürdürüyor. Sanatçı Ian Berry'in 29 Aralık 2024 açılacak ve 14 Şubat 2025 tarihine dek açık kalacak 'Denim Ötesi' sergisi öncesi basınla buluşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, eğitim ve sosyal yaşamı kapsayan projeleriyle ilgili bilgi verdi.Türkiye'ye ekonomik değer katan yatırımların yanı sıra sosyal fayda sağlayan projeleri dikkat çeken Kalyoncu, "Türkiye'nin en büyük havalimanını yapmaktan, KKTC'ye denizaltı hatlarıyla su götürmekten, aşılamaz denilen yolları tünellerle viyadüklerle aşmaktan, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini kurmaktan, ülkemizin yıllık elektrik ihtiyacının neredeyse yüzde 2'sini karşılamaktan, güneş paneli üretimini tek çatı altında toplayarak Avrupa'da bir ilke daha imza atmaktan büyük heyecan duyuyorum.Ama yavrularımıza parlak bir eğitim hayatı sunmaktan veya depremzede insanlarımıza kol kanat germekten ya da yok olmaya yüz tutan bir tarihi eseri ihya etmekten de çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum. Biz Kalyon Holding olarak kültür-sanattan eğitime, biyoçeşitlilikten yeşil enerjiye, hayvanların korunmasından ağaç dikme seferberliğine kadar çok geniş bir yelpazede 'sosyal sorumluluk' düşüncesiyle hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.