atv ekranlarının sevilen dizisi A.B.İ. ile izleyici karşısına çıkan ve sergilediği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren yetenekli oyuncu Sinan Tuzcu, bu kez oyunculuk kariyerinin dışında bambaşka bir kulvarda gündeme geldi.
Ekranlardaki duruşu ve rolleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü isim, uluslararası düzeyde prestijli bir organizasyonda üstlendiği görevle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Dev organizasyonda sahneye çıkan ünlü oyuncu, akıcı İngilizcesi ve etkileyici sunumuyla katılımcılardan tam not aldı.
Uluslararası sahnede İngilizce şov: A.B.İ.'nin yıldızı Sinan Tuzcu performansıyla hayran bıraktı! | Video
Başarılı oyuncunun sergilediği sahne hakimiyeti ve performansıyla etkinlikte en çok konuşulan isimlerden biri oldu.
49 yaşındaki oyuncunun videosuna kısa sürede birçok beğeni ve yorum geldi.
SİNAN TUZCU KİMDİR?
Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda senaristtir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan yetenekli isim, sanat kariyerine okul yıllarında ve mezuniyeti sonrasında tiyatro sahnelerinde adım atmıştır.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaryo yazarlığı ve sahne sanatları alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Sinan Tuzcu, tiyatro oyunlarında hem oyuncu hem de yazar olarak görev almıştır.
Sanat yaşamı boyunca televizyon dizilerinin yanı sıra sinema filmlerinde de performans sergileyen oyuncu, akıcı İngilizcesi ve güçlü sahne hakimiyeti sayesinde Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) gibi prestijli küresel organizasyonlarda sunuculuk ve anlatıcılık üstlenerek kültür-sanat alanındaki birikimini uluslararası platformlara da taşımıştır.