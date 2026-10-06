Uluslararası sahnede İngilizce şov: A.B.İ.’nin yıldızı Sinan Tuzcu performansıyla hayran bıraktı!

SİNAN TUZCU KİMDİR?

Sinan Tuzcu, 10 Temmuz 1977 tarihinde Gaziantep'te doğan Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, aynı zamanda senaristtir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan yetenekli isim, sanat kariyerine okul yıllarında ve mezuniyeti sonrasında tiyatro sahnelerinde adım atmıştır.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra senaryo yazarlığı ve sahne sanatları alanındaki çalışmalarıyla da bilinen Sinan Tuzcu, tiyatro oyunlarında hem oyuncu hem de yazar olarak görev almıştır.