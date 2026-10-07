Üniversite kampüslerinde eğlence başlıyor

Türk Telekom'un mobil gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivali Selfyfest ile müziği, sporu, eğlenceyi üniversite kampüslerinde gençlerle buluşturmaya devam ediyor. 6-23 Ekim tarihleri arasında Rize, Samsun, İzmir, Isparta, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek festivalde, açık hava konserlerinin yanı sıra artırılmış gerçeklik teknolojisiyle oynanan yeni nesil spor dallarından HADO Turnuvası, yarışmalar, interaktif oyunlar ve birbirinden özel aktiviteler gençlerle buluşacak. Etkinlikler kapsamında Murat Dalkılıç, Simge, Mert Demir, Fatma Turgut, KÖFN ve Edis; sevilen şarkılarını binlerce üniversite öğrencisiyle birlikte seslendirerek kampüslerde Selfyfest'26 heyecanını yaşatacak.

BASKETBOL HEYECANI

Selfy3X3 Basketbol Turnuvası ile spor heyecanı da kampüslere taşınacak. Tek pota konseptiyle gerçekleştirilecek turnuvada üniversite öğrencileri üçer kişilik takımlar halinde mücadele edecek. Her üniversitenin birinci olan takımı, 23 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Büyük Final'de üniversitelerini temsil edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör