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Giriş Tarihi: 13.11.2023 16:37

Ünlü aktör eski sevgilisini kapıdan çevirdi! Kendi partisine almamasının sebebi...

24 yaşındaki aktrisin Cumartesi günü ünlü oyuncunun 49. yaş gününü kutlamak için Beverley Hills'teki malikanesinde düzenlenen yıldızlarla dolu partiye geldiği görüldü ancak etkinliğe girmesine izin verilmediği bildirildi.

Ünlü aktör eski sevgilisini kapıdan çevirdi! Kendi partisine almamasının sebebi...

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Victoria Lamas, Dicaprio'nun hafta sonu düzenlediği doğum günü partisinde kapıdan geri çevrildi.

Victoria, dışarıda siyah dantelli tayt üzerine siyah bir ceket, siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve yeşil bir el çantasıyla arkadaşıyla birlikte içeri girmeyi beklerken fotoğraflandı.

Görünümünü tamamlamak için siyah dalgalı saçlarının üzerine koyu çerçeveli gözlükler takan Victoria, aslında aktör Lorenzo Lamas ve model Shauna Sand'in kızı.

Kaynaklar davetli listesinin "kesinlikle uygulanacağı" gerekçesiyle Victoria'nın girişinin reddedildiğini söyledi. Daha önce Aralık 2022'de Victoria ile ilişkisi olduğu söylenen Leonardo'nun ise aynı sıralarda Gigi Hadid ile romantik bir ilişkisi olduğu da biliniyor.

Çift, o dönem bir mekandan çıkıp aynı araca binerken birlikte fotoğraflandı. Daha sonra birkaç gün sonra bir mekanında tekrar görüldüler.

Leonardo'nun doğum günü partisinin konuk listesinde film, müzik ve TV dünyasından yıldızların yer aldığı birçok ünlü isim yer alıyordu.

Salma Hayek, Lady Gaga, Beyonce ve eşi Jay-Z gibi isimlerin yanı sıra davetliler arasında yer aldı.

Leonardo partide fotoğraflarının çekilmesinden kaçınsa da kamerlara yansıdı. İlerleyen saalterde ise model kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin katıldığı öğrenildi. Çiftin, kutlamanın tadını çıkarırken misafirlerinin önünde sevgi gösterisinde bulundukları bildirildi.

Leonardo'nun yalnızca 25 yaşın altındaki kadınlarla sevgili olmayı tercih ettiği ve 25 yaşını dolduran sevgililerinden ayrıldığı biliniyor. Ancak söylentiler bu seferki ilişkisinin farklı olduğu yönünde.

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Ünlü aktör eski sevgilisini kapıdan çevirdi! Kendi partisine almamasının sebebi...
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