Ünlü aktör eski sevgilisini kapıdan çevirdi! Kendi partisine almamasının sebebi...

Kaynaklar davetli listesinin "kesinlikle uygulanacağı" gerekçesiyle Victoria'nın girişinin reddedildiğini söyledi. Daha önce Aralık 2022'de Victoria ile ilişkisi olduğu söylenen Leonardo'nun ise aynı sıralarda Gigi Hadid ile romantik bir ilişkisi olduğu da biliniyor.