Ünlü aktör eski sevgilisini kapıdan çevirdi! Kendi partisine almamasının sebebi...

Leonardo DiCaprio'nun eski sevgilisi Victoria Lamas, Dicaprio'nun hafta sonu düzenlediği doğum günü partisinde kapıdan geri çevrildi.
Victoria, dışarıda siyah dantelli tayt üzerine siyah bir ceket, siyah yüksek topuklu ayakkabılar ve yeşil bir el çantasıyla arkadaşıyla birlikte içeri girmeyi beklerken fotoğraflandı.
Görünümünü tamamlamak için siyah dalgalı saçlarının üzerine koyu çerçeveli gözlükler takan Victoria, aslında aktör Lorenzo Lamas ve model Shauna Sand'in kızı.
Çift, o dönem bir mekandan çıkıp aynı araca binerken birlikte fotoğraflandı. Daha sonra birkaç gün sonra bir mekanında tekrar görüldüler.
Leonardo'nun doğum günü partisinin konuk listesinde film, müzik ve TV dünyasından yıldızların yer aldığı birçok ünlü isim yer alıyordu.
Salma Hayek, Lady Gaga, Beyonce ve eşi Jay-Z gibi isimlerin yanı sıra davetliler arasında yer aldı.
Leonardo partide fotoğraflarının çekilmesinden kaçınsa da kamerlara yansıdı. İlerleyen saalterde ise model kız arkadaşı Vittoria Ceretti'nin katıldığı öğrenildi. Çiftin, kutlamanın tadını çıkarırken misafirlerinin önünde sevgi gösterisinde bulundukları bildirildi.