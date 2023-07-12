Ünlü komedyen Ufuk Özkan’a karaciğer nakli gerekiyor

Komedi dizileri ve filmlerinin aranılan ismi Ufuk Özkan'dan hayranlarını üzecek haber! Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren oyuncunun ciddi bir rahatsızlığın pençesinde olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Özkan geçtiğimiz günlerde doktora başvurdu.Yapılan kontroller sonrası oyuncunun siroz hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın üçüncü evresinde olan ve 12 ay içinde karaciğer nakli olması gereken Özkan, aldığı haberle yıkıldı. Yakın dostları tarafından sevgi çemberine alınan Özkan'ın nakil için sıraya girdiği belirtildi.