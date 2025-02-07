Ünlü manken Deniz Akkaya’nın ev hapsi kaldırıldı!

Manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe'ye şiddet uygulamakla suçlanmış, kızının babası Efe Önbilgin velayet davası açmıştı. Ünlü manken mahkeme tarafından 15 Aralık tarihinde ev hapsine çarptırılmıştı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince Deniz Akkaya için verilen 'Yurtdışına çıkmama' 'Konutu terk etmeme' kararının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.

EV HAPSİNE DEVAM

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nce, kamu görevlisine karşı görevinden dolayı zincirleme şeklinde alenen hakaret etme, zincirleme şekilde tehdit suçlarından Deniz Akkaya için ev hapsi kararının devamına karar verilmişti. Mahkemenin kararına itiraz eden Akkaya, adli kontrol talebinin kaldırılması için üst mahkeme İstanbul Nöbetçi Ağır Mahkemesi'ne dilekçe sundu.

ÜST MAHKEMEYE İTİRAZ ETTİ

Ünlü manken Deniz Akkaya dilekçesinde, 'konutu terk etmeme' adli kontrol önlemi dışında bir adli kontrol önleminin sonuç almaya elverişli olmaması göz önüne alınması gerektiğini ifade etti. Yaptıkları itirazın yerinde görülmediğini, 'Yurtdışına çıkmama' 'Konutu terk etmeme' adli kontrol kararının yeniden değerlendirilmesini talep etti.

DURUŞMA YENİDEN GÖRÜLDÜ

Üst mahkeme dosyayı Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Duruşma bugün İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Sanık Deniz Akkaya ve avukatı mahkemede hazır bulundu.

"SÖZLERİM ESKİ AVUKATIMA YÖNELİKTİ"

Deniz Akkaya özgürlüğün 50 gündür elinden alındığını ifade ederek, "Şeyda yıldırım en başta avukatımdı fakat daha sonra vekilliğimden ayrıldı karşı tarafın vekili oldu benim hakkımda çocuğumun babası tarafından kısıtlanmam için başvuruldu mahkeme hakimi tarafından mal varlıklarıma banka hesaplarıma tedbir konuldu. Dolayısıyla ihtiyaçlarımı giderebilmem için harcama olanağım kaldırıldı Odatv internet sitesinde kişisel bilgilerimi Şeyda Yıldırım servis ediyordu kendimi ifade edemedim. Özellikle kısıtlanmam istenen mahkemede tüm mal varlıklarıma tedbir konulduğu için sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum aslında bana istinat edilen sözler Şeyda Yıldırım ve Odatv'ye yöneliktir. Hakime karşı bir söylememim olmamıştır."dedi



"HAKİMİ ŞİKAYET ETTİK"

Akkaya kısıtlaması için herhangi raporun bulunmadığını dile getirerek, "Sekiz aydır vergi borcumu ödeyemiyorum şahsi hesaplarıma mafyavari şekilde çöküldüğüne yönelik sözlerim teşbih amacıyla yazdım. Bir hakim suçludan farklı olarak bana söz hakkı tanınmalıydı, 'Türkiye sizin gibi dönek ve yavşakları görmeyecek' sözlerimde eski avukatıma ve muhabire yönelikti. O tarihteki avukatım bu şekildeki bir davada kişinin kısıtlanmaması açısından açılan bir davada hakimin, mal varlıklarına tedbir koymadan önce akıl sağlığında rapor almadan önce dinlemesi gerektiğini, hayatını devam ettirebilecek bir maddi varlığı da ayırması gerektiğini söyledim ancak şikayetçi hakimim baktığı davada yapılmadı. Dava sürecinde ailemle zor zamanlar yaşadım paylaşımlarım bundan dolayı sitem doludur. İddianamede tehdit niteliğindeki sözlerden kastım davaya bakan hakim hakkında yasal yollara başvurmaktı bu kapsamda hakimi şikayet ettik."ifadelerini kullandı.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Savcı mütaalasında Deniz Akkaya hakkında adli kontrolün devamını istedi. Mahkeme heyeti kararını açıkladı, sanık Deniz aakkaya hakkındaki konutu terk etmeme adli kontrol önlemin kaldırılmasına ve yurtdışı yasağının devamına karar verildi. Dava eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.