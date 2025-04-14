Ünlü mankene mahkemeden sevindiren karar

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkındaki komşusunun motosikletine çarpıp kaçmıştı. Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti: Gözde Y. yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığı görüldü. Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, bir dönemin ünlü mankeni Ulaş olduğunu tespit etti. İddiaya göre Ulaş, aracıyla motosikletine çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için Ulaş'a ulaştı ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

'İYİ NİYETLİ DEĞİL'

Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti. Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar gördüğünü, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi. Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söylerken, ünlü manken Ulaş suçlamaları reddetti. Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmanın ardından konuyu açıklığa kavuşturdu. Ulaş'ın aracıyla hasar oluşturduğu kazada kasıt unsurunun olmadığı, bu nedenle suç unsurunun olmadığı ifade edildi. Ulaş hakkında takipsizlik kararı verildi.