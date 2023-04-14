Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şokta! Mafyatik kocaya şafak baskını

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Serdar Sertçelik'in kurduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. Toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan sabah baskınlarında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iki şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptandı. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi.SUÇ örgütünün eğlence mekânlarını ele geçirmek için olay çıkardığı, işletmeleri kurşunlayıp sahiplerini sindirerek vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri öğrenildi. Örgütün valelik adı altında müşterilerden zorla para aldığı, gelen araçları soydukları ve yıllık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.