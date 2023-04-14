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Giriş Tarihi: 15.4.2023

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şokta! Mafyatik kocaya şafak baskını

Ankara Emniyeti, oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın eşi Serdar Sertçelik’in yöneticisi olduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. Örgütün eğlence mekanlarına çöktüğü, valelik adı altında yasa dışı işler yaptığı tespit edildi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şokta! Mafyatik kocaya şafak baskını
SERTÇELİK YURT DIŞINA KAÇTI
Ankara Emniyet Müdürlüğü, Serdar Sertçelik'in kurduğu suç örgütüne operasyon düzenledi. Toplam 38 adrese eş zamanlı yapılan sabah baskınlarında 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken iki şüphelinin yurt dışına kaçtığı saptandı. Yurt dışına kaçanlardan birinin örgütün yöneticisi olan Serdar Sertçelik olduğu tespit edildi.




YILLIK 30 MİLYON HAKSIZ KAZANÇ
SUÇ örgütünün eğlence mekânlarını ele geçirmek için olay çıkardığı, işletmeleri kurşunlayıp sahiplerini sindirerek vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri öğrenildi. Örgütün valelik adı altında müşterilerden zorla para aldığı, gelen araçları soydukları ve yıllık 30 milyon lira haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

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Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş şokta! Mafyatik kocaya şafak baskını
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