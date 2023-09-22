Ünlü oyuncu Özge Gürel: Basit şeylerden hoşlanıyoruz ünlü gibi yaşamıyoruz

Ünlü oyuncu Özge Gürel, geçtiğimiz yıl temmuz ayında meslektaşı Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmişti. Gürel ve Çayoğlu, mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftleri arasında yer aldı.Gürel, ilişkilerine dair samimi açıklamalar yaptı: "Ünlü gibi yaşamıyoruz. Biz birbirine aşık iki genç insanız. Normal ve basit şeylerden hoşlanıyoruz. Beraber yemek yapıyoruz. 'Bulaşıkları makineden kim çıkaracak?' diye kavga ediyoruz ya da 'Kedilerin mamasını kim verecek?' diye. Seyahat etmeyi seviyoruz."Geçtiğimiz günlerde katıldığı film festivalinin ardından Montenegro'da büyük ilgi gören ve yurt dışındaki hayranlarıyla bir araya gelen Gürel, güvenli alanının ailesi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, "Ailem, eşim, evim, kedilerim, eski ve iyi dostlarım güvenli alanımda yer alıyor. Onların yanındayken kendimi gerçeklere yakın hissediyorum. Bu da beni sektörün sert yanlarından koruyor. Ayaklarım hep yere basıyor" dedi. Gürel, hayatı boyunca deneyimlerinin peşinden gittiğini ve yaşamdan keyif almaya çalıştığını da söyledi.