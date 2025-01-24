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Giriş Tarihi: 25.1.2025

Ünlü oyuncular ifade verdi

Emir SOMER Emir SOMER
ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü oyuncular ifade verdi
Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına yönelik incelemesi sonrası savcılık, geniş çaplı bir araştırma başlatmıştı. Sektördeki tekelleşme iddialarının odağındaki Ayşe Barım hakkında soruşturma açılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın ardından Barım'ın menajerlik ajansına bağlı diğer oyuncular da ifadeye çağrıldı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür adliyeye giderek tanık sıfatıyla ifade verdi. Barım ise Gezi Parkı olayları kapsamında gözaltına alındı.
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Ünlü oyuncular ifade verdi
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