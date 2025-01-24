Ünlü oyuncular ifade verdi

Rekabet Kurulu'nun 21 menajerlik şirketi ve kast ajansına yönelik incelemesi sonrası savcılık, geniş çaplı bir araştırma başlatmıştı. Sektördeki tekelleşme iddialarının odağındaki Ayşe Barım hakkında soruşturma açılmıştı. Serenay Sarıkaya'nın ardından Barım'ın menajerlik ajansına bağlı diğer oyuncular da ifadeye çağrıldı. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür adliyeye giderek tanık sıfatıyla ifade verdi. Barım ise Gezi Parkı olayları kapsamında gözaltına alındı.