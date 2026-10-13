Ünlü oyuncunun uçak skandalı! Kabin görevlisinden polis ve hemşireye kadar...

Oyuncunun temsilcisi ise yaşananlar sırasında Blair'in tıbbi bir acil durum geçirdiğini belirtti. Olayla ilgili olarak oyuncuya iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildiği aktarıldı.

POLİS MEMURU VE HEMŞİREYE DE SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, oyuncunun hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bir Liman İdaresi polis memurunun başına defalarca tekme attığını iddia etti. Blair'in hastaneye ulaştıktan sonra bir hemşireye de saldırdığı ve hemşirenin olayla ilgili şikayette bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre oyuncu hakkında polis memuruna ve hemşireye yönelik saldırılar nedeniyle de ayrı suçlamalar gündeme geldi.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör