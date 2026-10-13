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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:34 Son Güncelleme: 13.10.2026 14:40

Ünlü oyuncunun uçak skandalı! Kabin görevlisinden polis ve hemşireye kadar...

‘Legally Blonde’ (Bu Nasıl Sarışın) filminde canlandırdığı ‘Vivian’ karakteriyle tanınan ABD’li oyuncu Selma Blair, uçakta yaşanan olayla gündeme geldi. Uçuş sırasında kapıyı açmaya çalıştığı iddia edilen oyuncunun, kabin ekibiyle tartışma yaşadığı öne sürüldü. Blair’in tartışma sırasında bir kabin görevlisine yumruk attığı, bir diğerini ise ısırdığı iddiaları gündem oldu.

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Ünlü oyuncunun uçak skandalı! Kabin görevlisinden polis ve hemşireye kadar...
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ABD'li oyuncu Selma Blair'in, Delta Havayolları'na ait bir uçakta kabin görevlilerine saldırdığı ve uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştığı iddia edildi. 54 yaşındaki oyuncunun karıştığı olayın ardından gözaltına alındığı, uçak inişe hazırlanırken pilotların tıbbi yardım talebinde bulunduğu öne sürüldü.

KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre Selma Blair, Los Angeles'tan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden uçakta kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada kabin ekibiyle tartışma yaşayan oyuncunun, bir görevliye yumruk attığı, başka bir görevliyi ise ısırdığı ileri sürüldü.

New York ve New Jersey Liman İdaresi, olayda iki kabin görevlisinin yaralandığını, görevlilerden birinin daha ayrıntılı inceleme için hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Cruel Intentions ve Legally Blonde filmleriyle tanınan oyuncunun, pazar günü yaşanan olayın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Blair'in tutuklanmadan önce uçakta kelepçelendiği de iddialar arasında yer aldı.

Oyuncunun temsilcisi ise yaşananlar sırasında Blair'in tıbbi bir acil durum geçirdiğini belirtti. Olayla ilgili olarak oyuncuya iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildiği aktarıldı.

POLİS MEMURU VE HEMŞİREYE DE SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, oyuncunun hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bir Liman İdaresi polis memurunun başına defalarca tekme attığını iddia etti. Blair'in hastaneye ulaştıktan sonra bir hemşireye de saldırdığı ve hemşirenin olayla ilgili şikayette bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre oyuncu hakkında polis memuruna ve hemşireye yönelik saldırılar nedeniyle de ayrı suçlamalar gündeme geldi.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör

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Ünlü oyuncunun uçak skandalı! Kabin görevlisinden polis ve hemşireye kadar...
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