Ünlü oyuncunun uçak skandalı! Kabin görevlisinden polis ve hemşireye kadar...

ABD'li oyuncu Selma Blair'in, Delta Havayolları'na ait bir uçakta kabin görevlilerine saldırdığı ve uçak havadayken kapıyı açmaya çalıştığı iddia edildi. 54 yaşındaki oyuncunun karıştığı olayın ardından gözaltına alındığı, uçak inişe hazırlanırken pilotların tıbbi yardım talebinde bulunduğu öne sürüldü.
KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
İddialara göre Selma Blair, Los Angeles'tan New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'na giden uçakta kapıyı açmaya çalıştı. Bu sırada kabin ekibiyle tartışma yaşayan oyuncunun, bir görevliye yumruk attığı, başka bir görevliyi ise ısırdığı ileri sürüldü.
Cruel Intentions ve Legally Blonde filmleriyle tanınan oyuncunun, pazar günü yaşanan olayın ardından gözaltına alındığı bildirildi. Blair'in tutuklanmadan önce uçakta kelepçelendiği de iddialar arasında yer aldı.
Oyuncunun temsilcisi ise yaşananlar sırasında Blair'in tıbbi bir acil durum geçirdiğini belirtti. Olayla ilgili olarak oyuncuya iki ayrı saldırı suçlaması yöneltildiği aktarıldı.
POLİS MEMURU VE HEMŞİREYE DE SALDIRDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ
TMZ'ye konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, oyuncunun hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta bir Liman İdaresi polis memurunun başına defalarca tekme attığını iddia etti. Blair'in hastaneye ulaştıktan sonra bir hemşireye de saldırdığı ve hemşirenin olayla ilgili şikayette bulunduğu öne sürüldü. İddialara göre oyuncu hakkında polis memuruna ve hemşireye yönelik saldırılar nedeniyle de ayrı suçlamalar gündeme geldi.