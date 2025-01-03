Ünlü oyuncuya dolandırıcılık suçlaması

YENGESİYLE İŞBİRLİĞİ YAPTI

Oyuncu Erdal Hanedar'ın dolandırıcılık suçlaması ile başı dertte! Hakkında birden fazla suçlama bulunan Hanedar, son olarak yengesiyle farklı bir dolandırıcılık olayına girdi. İzmir'de yaşayan Cem S.'yi arayan Ayşen Hanedar, "Ablamın cep telefonunu ödemek isterken yanlışlıkla sizin faturayı ödedim" bahanesiyle fatura tutarının oyuncunun banka hesabına gönderilmesini istedi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

CEM S., eylül ayı faturasını ödemediğine dair mesaj gelince tuzağa düştüğünü anlayıp soluğu savcılıkta aldı.

Hakim karşısına çıkan Hanedar, banka kartını kaybettiğini ileri sürerek suçlamaları reddetti ancak oyuncunun aynı suçlamalardan farklı dosyalarının olduğu ortaya çıktı. Erdal Hanedar hakkında dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.