Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya’ya Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nden teşekkür

8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması münasebetiyle Şef Mehmet Yalçınkaya'nın ekibindeki kadın gönüllülere takdim edilen çiçek ve plaket sebebiyle memnuniyetini ifade eden Yalçınkaya, "Çok teşekkür ederiz. Kenan müdürümüze selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Kendisini İstanbul'dan da tanıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımızla yaklaşık 1 aydır buradayız. Emniyet teşkilatımıza teşekkür ederiz. Çok sağ olun" dedi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü olarak gönüllü ekibiyle, yaklaşık 1 aydır deprem bölgesinde depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için yemek ihtiyacını karşılayan Mehmet Yalçınkaya ve ekibine teşekkürler iletildi.